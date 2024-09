Genova – Detriti in mezzo alla strada in via P.P. Rubens, in località Vesima, nell’estremo ponente genovese.

A segnalarli, all’altezza della Galeria paramassi, gli uomini della polizia locale che hanno inviato un messaggio di allerta attraverso il sistema di allerte.

Sul posto anche i vigili del fuco per rimuovere i detriti e i massi

(Foto di Archivio)