Genova – Un uomo di 57 anni è stato denunciato dalla Polizia di Stato per quanto accaduto nel corso della mattinata di ieri, domenica 1 settembre, in via Antiochia, nel quartiere genovese della Foce.

Secondo quanto emerso, una donna che stava transitando per la via con la sua vettura, avrebbe avvertito dei colpi e visto il parabrezza danneggiarsi in diversi punti. Spaventata, ha immediatamente fermato la macchina e chiamato le forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto, in un primo momento i poliziotti hanno chiuso la circolazione lungo la via per individuare il punto da dove fossero partiti i colpi. Al tempo stesso, sul balcone di un palazzo hanno visto un uomo che rientrava velocemente in casa.

Una volta individuato l’appartamento ed entrati al suo interno nonostante l’iniziale resistenza dell’uomo, hanno trovato una pistola ad aria compressa e alcuni pallini metallici. Il 57enne ha ammesso di aver sparato pochi minuti prima, aggiungendo che stava cercando di colpire alcuni piccioni. Per lui è scattata la denuncia.