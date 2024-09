Orero (Genova) – Ha perso il controllo del parapendio ed è finito sulla chioma di un albero di castagno di altezza considerevole. Intervento di soccorso molto particolare, quello eseguito ieri dai Vigili del Fuoco di Chiavari e dal Reparto Volo VF, nei boschi di Orero, in Valfontanabuona.

Una donna pilota di parapendio, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo della vela finendo su un albero di circa 25 metri di altezza.

La persona fortunatamente non ha riportato ferite nell’impatto ma è rimasta bloccata in cima all’albero, impossibilitata a scendere in autonomia senza rischiare la pelle.

Gli elisoccorritori VF, trasportati con elicottero Drago, sono stati verricellati a terra, a debita distanza dalla vela onde evitare il rischio dato dallo spostamento d’aria.

La squadra di Chiavari ha predisposto la scala italiana, alta dieci metri, per incominciare la manovra di risalita. Giunti a metà dell’albero si è continuato a salire con una tecnica alpinistica di progressione.

Raggiunta la persona è stata messa in sicurezza e approntata la manovra di calata è stata riportata a terra in sicurezza per poi procedere al recupero della vela.

Per la persona solo un brutto spavento e un’avventura da raccontare a lungo.