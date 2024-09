Pietra Ligure (Savona) – Migliorano, all’ospedale Santa Corona, le condizioni del bambino di 3 anni investito ieri da un’auto in via XXV aprile.

L’incidente è avvenuto intorno alle 16 e subito è scattata la chiamata al 118 che ha inviato l’ambulanza di Pietra Soccorso.

Il piccolo è stato stabilizzato e poi trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

Il piccolo è stato sottoposto ad esami medici per accertare la presenza di eventuali lesioni ma non sarebbe in pericolo.

Indagini in corso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.