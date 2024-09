Recco (Genova) – Si prepara a tornare la tradizionale Sagra del Fuoco di Recco, che quest’anno è prevista nelle giornate di sabato 7 e domenica 8 settembre e che, come ogni anno, accoglierà migliaia di persone da tutta la Liguria e non solo.

Quest’anno, tra l’altro, verranno celebrati i 200 anni dall’Incoronazione della Suffragina, avvenuta l’8 settembre del 1824. Inoltre, per favorire l’arrivo dei visitatori da Genova e da altre località della Riviera, sono previsti dei treni speciali.

“Sabato 7 e domenica 8 settembre – si legge nella nota diffusa – Recco celebrerà Nostra Signora del Suffragio, una festa che unisce devozione religiosa e spettacoli pirotecnici. Quest’anno, la celebrazione è particolarmente significativa poiché ricorre il bicentenario dell’Incoronazione della Suffragina, avvenuta l’8 settembre 1824, quando l’allora arcivescovo di Genova, cardinale Luigi Lambruschini, incoronò la statua della Vergine. Da quella data, l’oratorio è diventato Santuario. Nonostante i pesanti bombardamenti subiti dalla città durante il secondo conflitto mondiale, l’edificio è rimasto inalterato fino ai nostri giorni.

Il programma è particolarmente ricco e attirerà, come ogni anno, una grande folla di visitatori, inclusi molti appassionati della pirotecnica italiana. Durante questi giorni, la città si illuminerà con i colori dei più bei fuochi d’artificio della costa ligure. Le sparate dei mascoli, mortaretti metallici caricati con polvere da sparo e accesi da abili fuochisti che gestiscono lo scoppio durante il passaggio della processione. accompagneranno l’Arca della Madonna, con i Cristi lignei e i confratelli dell’Arciconfraternita del Suffragio, abbigliati con le cappe intessute d’oro.

Come da tradizione, sarà la festa dei sette Quartieri (Bastia, Collodari, Liceto, Ponte, San Martino, Spiaggia e Verzemma), che lavorano tutto l’anno per l’organizzazione. Da giovedì 5 settembre apriranno gli stand gastronomici con vari spettacoli musicali. Infine, sabato 7 e domenica 8 settembre, ci sarà il clou della festa con le sparate dei mascoli, la processione, le solenni celebrazioni religiose e gli spettacoli pirotecnici serali.

“In occasione del duecentesimo anniversario dell’Incoronazione della nostra Suffragina, i sette Quartieri hanno voluto rendere la festa dell’8 settembre un evento indimenticabile – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – Le celebrazioni non saranno solo un momento di devozione, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami della comunità e vivere le nostre tradizioni, tramandate da generazioni. Sono i giorni in cui i recchelini si raccolgono intorno alla Suffragina con maggiore devozione. La festa, quindi, è un’ulteriore grande occasione di promozione del territorio, a partire dal suo lungomare, che dopo la riqualificazione sta tornando a essere il cuore pulsante della città, e delle sue eccellenze. Vorrei quindi sottolineare l’importante sforzo organizzativo profuso dal Santuario, dalla Confraternita, dai sette Quartieri, dal Comitato Festeggiamenti e da tutta la comunità recchelina per dare risalto alla nostra città. Ci aspettiamo una grande affluenza di persone provenienti da ogni parte d’Italia, e non solo, desiderose di assistere allo spettacolo dei fuochi”.

“La festa rappresenta una perfetta endiadi, volendo utilizzare questa figura retorica che esprime attraverso due sostantivi un unico concetto, tra devozione mariana e cultura popolare. Il bicentenario dimostra quanto l’8 Settembre sia una festa radicata e che prosegua nel tempo, diventando un elemento identitario della nostra comunità. Quest’edizione, particolarmente ricca di eventi, è frutto di una stretta collaborazione tra l’Amministrazione Gandolfo, il Comitato, i Quartieri, il Santuario e la Confraternita. Tutti abbiamo voluto dare particolare attenzione agli aspetti organizzativi e, mi fa piacere sottolineare, in particolare alla sicurezza” osserva Gianluca Buccilli, presidente del Comitato Festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Suffragio.

“Le celebrazioni in onore della Nostra Signora del Suffragio che culminano con lo spettacolo pirotecnico dei quartieri è uno degli appuntamenti immancabili dell’estate che richiama migliaia di persone – dichiara Augusto Sartori, assessore regionale al Turismo, Trasporti e ai Grandi Eventi – I cosiddetti fuochi di Recco sono tra i più famosi d’Italia ed è un evento che unisce tradizione, spettacolo e i sapori tipici del territorio con i tanti stand gastronomici sparsi per la città. Questo mix è la ricetta del successo turistico della Liguria ottenuto in questi anni e che questa amministrazione ha sempre promosso conseguendo risultati eccezionali in termini di presenze. Con l’occasione anche quest’anno Trenitalia, su richiesta e grazie al contributo economico di Regione Liguria, ha predisposto una serie di treni straordinari per permettere a visitatori e turisti di raggiungere Recco in relax e tranquillità senza ricorrere all’automobile”.