Ventimiglia (Imperia) – Nel primo pomeriggio di oggi, la Guardia Costiera ha recuperato il corpo di una persona – dai primi accertamenti si tratterebbe di un uomo – nella zona di Mortola. A dare l’allarme una donna che si trovava in mare su un sup.

Dalle prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di circa 40 anni. Il suo corpo sarebbe parzialmente vestito e non avrebbe trascorso tanto tempo in mare.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto e per cercare di dare un’identità alla salma ritrovata. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.