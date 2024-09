Ventimiglia (Imperia) – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso di un anziano pensionato trovato morto tra gli scogli vicino Villa Hanbury, la celebre residenza con il bellissimo orto botanico.

A dare l’allarme un appassionato di sup che ha avvistato il cadavere dell’uomo, incastrato sugli scogli, mentre faceva un giro di allenamento.

Subito sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine e il 118 ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Il corpo è stato trasferito in obitorio, a disposizione del medico legale che accerterà le cause del decesso indicando se vi siano o meno tracce di violenza.

Il corpo presenterebbe una grossa ferita alla testa che potrebbe essere compatibile con una brutta caduta sulla scogliera o con un trauma prodotto dalla caduta a seguito di un malore.

Si suppone che la persona sia un 70enne residente a Ventimiglia Alta.