Genova – Il sindaco Marco Bucci torna a parlare del suo stato di salute dopo le mille voci che si inseguono sulla sua malattia. Lo fa con un post affidato ai social nel quale il primo cittadino racconta la delicata fase di cure che ha ultimato,

“In tanti mi avete chiesto aggiornamenti sul mio stato di salute – scrive Bucci – sono lieto di annunciare che oggi ho completato il percorso di 30 sedute di radioterapia. È stato un periodo impegnativo, ma anche grazie al supporto di tutti voi, ho affrontato questa sfida con coraggio e determinazione.

Adesso mi sento più forte e pronto a continuare il lavoro che tanto amo per la nostra città. Voglio ringraziare di cuore l’ospedale Galliera ed in particolare il dottor Stefano Vagge, direttore della struttura complessa di radioterapia, e tutto il personale medico e sanitario che mi ha seguito con professionalità e umanità eccezionali in questo percorso.

Anche in questo caso la sanità pubblica ligure ha dimostrato efficienza, competenza e qualità straordinarie che ho riscontrato nella cura di tante altre persone che, come me, si sono sottoposte alla radioterapia negli stessi giorni.

Andiamo avanti, insieme, con sempre più passione e orgoglio per continuare a fare grande la nostra Genova! “