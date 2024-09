Ventimiglia (Imperia) – Si indaga per incendio doloso per il rogo divampato nel mercato coperto. Qualcuno potrebbe aver dato fuoco al bancone o messo in atto condotte tali da far divampare il rogo.

Intanto si lavora senza sosta per riaprire il prima possibile il mercato coperto anche e soprattutto per far lavorare gli operatori che perdono reddito d ogni giorno di chiusura della struttura.

Il rogo ha infatti gravemente danneggiato uno dei banconi e annerito pareti e soffitto della struttura.

I tecnici lavorano per eseguire i controlli necessari a verificare la struttura e per offrire un piano di interventi per ripristinare tutto prima possibile e consentire la riapertura in tempi brevi.

Nel contempo si procede alla verifica di tutti gli elementi che hanno preso fuoco per cercare tracce di manomissioni o di errori che potrebbero essere all’origine del rogo.