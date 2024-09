Masone (Genova) – Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce chiusa al traffico in direzione Nord a causa di un veicolo in fiamme all’interno di una galleria.

Il traffico è chiuso verso Gravellona Toce con entrata consigliata verso Nord a Ovada.

Chiuso anche il casello di Genova Ovest, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia anche in questo caso per un veicolo in fiamme che ha danneggiato la copertura del tunnel

notizia in aggiornamento