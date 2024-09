Genova – Via Isonzo allagata e chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a causa della rottura di una grossa tubazione dell’acqua sulla quale si stava intervenendo da giorni.

Non è chiara la dinamica dell’incidente ma dalla strada ha iniziato ad uscire un enorme quantitativo di acqua che ha velocemente allagato il tratto di strada sotto il ponte della ferrovia, bloccando il traffico.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di IREN che effettueranno le riparazioni.

Pesanti i disagi per la circolazione e per il blocco della fornitura di acqua corrente in molte abitazioni della zona.