Masone – Ben 13 chilometri di coda, autostrada chiusa da ore e nessun aiuto. Sono inferociti e minacciano denunce gli automobilisti e trasportatori rimasti imbottigliati nel blocco dell’autostrada A26 Voltri Gravellona Toce a causa di un camion che ha preso fuoco in galleria, poco dopo il casello di Masone.

Il blocco dell’autostrada ha causato code record e il traffico è impazzito anche sulla viabilità alternativa che non era in grado di sostenere l’afflusso di auto e camion che lasciava l’autostrada.

Dopo alcune ore gli automobilisti hanno iniziato ad abbandonare le auto per cercare qualcosa da mangiare e bere e denunciano di non aver ricevuto alcuna forma di aiuto anche da parte degli ambinentalisti.