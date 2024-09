Una forte perturbazione sta muovendo verso il nord Italia, Liguria compresa e secondo le previsioni meteo porterà temporali diffusi anche di forte intensità.

In attesa di valutare la possibilità di diramare un’allerta meteo, gli esperti di Arpal valutano che dalla modellistica analizzata emergano segnali di un marcato peggioramento delle condizioni meteo a partire dalla prossima notte su tutta la regione.

L’elemento centrale è rappresentato da un “minimo di pressione al suolo”* che sembra destinato ad approfondirsi sul Mar Ligure.

Determinante, come sempre, la traiettoria precisa che assumerà: la modellistica finora è caratterizzata da elevata incertezza.

Il posizionamento esatto del minimo potrebbe far variare notevolmente le condizioni di maltempo e gli effetti sul territorio ligure.

Questa mattina, con le nuove uscite modellistiche, si cercherà di dettagliare lo scenario per quanto possibile.

Al momento si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, possibili forti temporali a partire dal Ponente in estensione al resto della regione e brusco calo delle temperature.