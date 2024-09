Imperia – La protezione civile francese ha messo in Allerta Arancione per maltempo i dipartimenti del Var, la Costa Azzurra e quello delle Alpi Marittime, al confine con la Liguria per l’ondata di maltempo attesa nella notte tra oggi mercoledì 4 settembre e la giornata di domani, 5 settembre 2024.

Secondo gli esperti meteo francesi la forte perturbazione in arrivo interesserà prima la Francia e poi, spostandosi verso levante, la Liguria che sta ancora valutando la possibilità di emettere un’allerta per maltempo.

Gli esperti meteo francesi prevedono forti precipitazioni temporalesche, grandinate, raffiche di vento e moltissimi fulmini.

Sempre secondo le previsioni francesi la Liguria potrebbe essere interessata dai fenomeni più forti nella tarda serata di domani, giovedì