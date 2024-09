Albenga (Savona) – Forti temporali e allagamenti, nella notte, nella zona di Albenga, nel savonese a causa delle forti precipitazioni.

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi abbattuti e strade allagate e una famiglia di cinque persone è stata evacuata per l’esondazione di alcuni corsi d’acqua in zona Campochiesa e altre persone, in totale di 11, hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

In sostegno dei vigili del fuoco della zona sono arrivare diverse squadre anche da Genova e da Savona.