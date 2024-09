Imperia – Tecnici e operai al lavoro nella zona della rampa di Imperia Est, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia dove, intorno alle 4 della scorsa notte si è abbattuta una frana che blocca il passaggio per Ventimiglia. In funzione uno scambio di carreggiata ma si lavora per riportare al più presto la situazione alla normalità visti i disagi della situazione.

In attesa degli esiti delle attività di ispezione condotte da parte dei tecnici della società e da un geologo, è stata istituita in via precauzionale un’uscita obbligatoria presso lo svincolo di Imperia est, per i veicoli diretti verso la Francia, ed è stato successivamente attivato uno scambio di carreggiata.

A causa del traffico intenso, si è generata una coda, ora in corso di esaurimento, che ha raggiunto uno sviluppo massimo di 8 chilometri.

Resta al momento chiusa la rampa di ingresso di Imperia est per Ventimiglia.

Non appena le condizioni atmosferiche lo consentiranno, si procederà all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del versante e la rimozione dello scambio di carreggiata attivato.

Foto di Archivio