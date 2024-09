Genova – Pesanti disagi per chi viaggia in treno e per i pendolari che si spostano sulla linea ferroviaria Genova – Savona che è stata bloccata nella notte all’altezza di Albenga a causa della caduta della linea aerea per il vento forte.

Collassati i fili elettrici a causa del materiale proveniente dagli stabilimenti balneari e lanciato per aria dalle forti raffiche di vento.

La circolazione ferroviaria è stata sospesa a lungo e sta lentamente tornando alla normalità pur con grossi problemi e ritardi.