Genova – Anomalie nei dati degli inquinanti del mare e scatta il divieto temporaneo di balneazione nella zona di via del Tritone, a Sturla.

Sulla base degli ultimi campionamenti delle acque effettuati oggi da Arpal, il sindaco di Genova Marco Bucci ha disposto, su proposta dell’assessore all’ambiente Matteo Campora, il divieto di balneazione temporanea nel seguente tratto di litorale cittadino:

– Sturla Ovest: da lato Est del civ. n. 16 di Via del Tritone a lato Ovest del civ. n. 8 di Via del Tritone – lunghezza metri 103