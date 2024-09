Villanova d’Albenga (Savona) – Hanno cercato di passare la dogana di ingresso con l’Italia trasportando denaro contante non dichiarato le tre persone individuate mentre trasportavano illecitamente oltre 55 mila euro in contanti.

I soggetti provenivano rispettivamente da Svizzera, Israele e Uzbekistan e sono stati fermati dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Sezione Operativa di Vado Ligure (SV) e dai i militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Albenga.

La verifica sui bagagli e sugli effetti personali dei passeggeri a seguito di indagini e controlli approfonditi ha permesso di rinvenire banconote di taglio da 500 euro e valuta estera per un importo complessivo che superava il limite consentito di 10 mila euro a persona.

Sono state quindi irrogate le sanzioni amministrative previste per le violazioni della normativa valutaria.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Savona, anche sulla base del Protocollo d’Intesa stipulato a livello centrale, collaborano costantemente nell’ambito del contrasto alla movimentazione illecita di valuta, intensificando l’attività investigativa nei mesi scorsi, caratterizzati da una forte affluenza di turisti stranieri in Liguria.