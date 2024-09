Genova – Sono in corso le indagini da parte della forze dell’ordine per ricostruire quanto accaduto all’alba di questa mattina lungo l’Autostrada A7 Genova-Milano, nel tratto al confine tra Piemonte e Liguria in direzione sud.

Secondo le prime informazioni, un uomo che stava viaggiando a bordo di una moto avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo finendo per cadere rovinosamente a terra. Dopo essersi rialzato, ha abbandonato diversi pacchi di droga che portava con sé sulla carreggiata ed è fuggito a bordo di un’auto che lo stava seguendo.

Sul posto sono giunte le pattuglie della Polizia Stradale, che hanno sequestrato la moto e gli stupefacenti e hanno lanciato l’allarme. Fin dai momenti successivi al ritrovamento, sono state avviate le ricerche per risalire all’uomo e ai suoi complici: si cercherebbe un’auto di marca Opel con targa spagnola.