Genova – Una panchina sommersa dalle erbacce, le ripetute richieste di intervento che finiscono nel cassetto e la decisione di “ironizzare” sui social nella speranza che, laddove non arriva la burocrazia, possa arrivare l’ironia.

Succede nel quartiere di Borgoratti, zona passo Vezzelli, dove gli addetti del Comune sembrano essersi dimenticati di una panchina che, ormai, è letteralmente circondata dal verde e dalle erbacce che crescono incolte.

Le ripetute sollecitazioni non riescono a smuovere nulla e scatta la trovata: ironizzare sul web.

E così la foto della panchina viene pubblicata con la didascalia degna di un’opera d’arte:

Nuova installazione iper futurista: l’artista anonimo, chiaramente vuole lanciare un messaggio contro la grossa distribuzione, che ha dilaniato il territorio genovese (qui rappresentato dal carrello tipico da supermercati) in favore di una Natura a misura d’uomo ma che, se non ascoltata, finisce per fagocitare tutto, anche il benessere bucolico rappresentato dalla panchina marcia. Il cartello di pericolo, invece, è un chiaro richiamo alla scoperta di un nuovo modo di vedere il mondo. Zona Passo Vezzelli, per chi volesse vedere l’opera 😂