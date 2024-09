Genova – Tre settimane di stop per la Ferrovia Genova-Casella, il cui servizio verrà svolto per intero dalla linea sostitutiva dell’autobus a partire dalla giornata di oggi, venerdì 6 settembre, e per le prossime tre settimane circa.

Questa decisione è stata presa per consentire lo svolgimento dei consueti controlli post allerta lungo tutto il tracciato della ferrovia. Inoltre, a partire dalla giornata di domani, sabato 7 settembre, inizierà una fase di lavori programmati che causeranno appunto la momentanea chiusura della linea.

Si ricorda che le partenze del bus sostitutivo da Genova vengono effettuate da piazza Manin.