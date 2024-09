Un nuovo brusco peggioramento delle condizioni meteo sulla Liguria è atteso per la serata di sabato e per la giornata di domenica.

Gli esperti dell’Arpal rilevano tantissima energia in gioco, elevata incertezza sul posizionamento, estrema localizzazione e rapidità di spostamento: elementi che sembrano caratterizzare il passaggio perturbato in arrivo.

La fase più intensa potrebbe essere anticipata sabato sera da una convergenza sul mare associata allo sviluppo di temporali forti, organizzati e stazionari, ancora da delineare l’eventuale coinvolgimento della costa.

Il centro levante momentaneamente sembra la zona più coinvolta: possibile grandine anche di grosse dimensioni e raffiche di downburst – anche oltre i 150 km/h.

Non si può ancora escludere che i fenomeni rimangano per lo più confinati in mare.

I modelli ad alta risoluzione saranno consultabili domani mattina. Fino ad allora, essere consapevoli che da sabato sera potremo dover fronteggiare sulla Liguria fenomeni estremi.

Indispensabile seguire l’aggiornamento di domani mattina, e stare attenti da sabato sera