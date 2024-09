Genova – Migliorano, all’ospedale San Martino dove sono stati trasportati ieri sera, le condizioni delle tre persone ferite nell’incidente avvenuto intorno alle 20,30 in corso Sardegna, all’incrocio con via Carlo Varese.

Coinvolti due mezzi a due ruote: una moto ed uno scooter condotto da un raider per la consegna delle pizze.

Secondo una prima ricostruzione lo scooter e la moto si sono urtati in movimento carambolando a terra.

Subito soccorsi dai passanti, i tre sono stati poi stabilizzati dal personale medico e paramedico delle ambulanze intervenute ed infine trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Il più grave sarebbe il rider che avrebbe riportato la frattura di una gamba.

In corso le indagini della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

(Foto di Ivana Pedemonte da Facebook)