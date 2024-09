Genova – Punta la siringa al collo di una pensionata di 65 anni e la deruba. E’ successo in pieno giorno, in corso Montegrappa.

Una donna di 30 anni è stata arrestata dai carabinieri per il reato di tentata rapina aggravata e lesioni personali.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l’arrestata avrebbe aggredito una donna

sessantacinquenne che stava passeggiando su Corso Montegrappa in pieno giorno, minacciandola di trafiggerla al collo con una siringa.

Dopo averla spinta contro un muro, la donna ha immobilizzato la vittima e ha iniziato a rovistare nella borsa per impossessarsi del contenuto.

La vittima, schiacciata ripetutamente contro la parete e ferita al collo con l’ago della siringa, è riuscita comunque a reagire con l’aiuto di alcuni passanti, riportando poi lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.

Subito sono scattate le indagini avviate grazie ad carabiniere libero dal servizio che si trovava nei pressi e ha prestato le prime cure alla signora per poi mettersi alla ricerca della malvivente.

Il militare è riuscita ad individuarla proprio mentre entrava in un portone di un grande condominio. Le immediate successive attività consentivano di individuare l’identità della donna che aveva lì il proprio domicilio.

I militari hanno anche ricostruito il percorso fatto a piedi analizzando diversi filmati di

videosorveglianza ed ascoltando alcuni testimoni, tra cui la stessa vittima.

La pensionata aggredita e derubata ha riconosciuto la trentenne che è stata quindi arrestata ed è stata trasferita nel carcere femminile di Pontedecimo.