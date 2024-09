Genova – Grave incidente, questa mattina, in via Anfossi, in valpolcevera dove un pensionato è stato travolto mentre attraversava la strada.

L’uomo è stato sbalzato a terra riportando lesioni gravissime ed è stato soccorso dai passanti e poi dal 118 che ha inviato l’automedica e una ambulanza.

La persona è stata stabilizzata e poi trasferita in codice rosso, il più grave, all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Sul posto anche la polizia locale che sta eseguendo tutti i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Si tratta dell’ennesimo pedone travolto mentre attraversa la strada nella città di Genova