Una nuova forte perturbazione sta per interessare la Liguri e la protezione civile regionale ha diramato l’allerta Gialla per temporali su previsioni di ARPAL.

Lo stato di Allerta Gialla scatterà dalle 20 di oggi, sabato 7 settembre, per diventare Arancione dalla mezzanotte sino alle 16 di domani, domenica 8 settembre.

Anche i modelli ad alta risoluzione mostrano concrete possibilità di fenomeni estremi sulla Liguria, in particolare centro-levante.

Due le fasi del passaggio perturbato, che inizierà a manifestare i suoi effetti già in serata, con instabilità e possibili temporali forti.

Poi la prima fase cosiddetta prefrontale caratterizzata, fin dalle prime ore della notte, da una convergenza nei bassi strati fra scirocco, caldo e umido da sud est, e tramontana, più fredda e secca da nord ovest.

I venti si scontreranno sul settore centrale della regione, favorendo l’instaurarsi di temporali forti, organizzati e stazionari, con possibili grandinate e raffiche locali molto forti.

La struttura pur molto localizzata riverserà ingenti quantità d’acqua sul territorio che andrà a interessare. Potrebbe accendersi proprio al centro della Liguria (B), nell’area compresa fra la parte orientale di D (la valle Stura) e quella occidentale di C ed E (Tigullio e la val d’Aveto), in lentissimo spostamento verso est.

La seconda fase domani, quando il passaggio del fronte vero e proprio, porterà anche precipitazioni diffuse su tutto il territorio regionale, ma permane la possibilità di nuove strutture temporalesche anche organizzate e stazionarie.

L’allerta arancione per temporali è il grado massimo per questo tipo di fenomeno: sul sito omirl.regione.liguria.it e sulla app Meteo3r è possibile consultare i dati misurati in tempo reale, per seguire così l’evoluzione meteo.