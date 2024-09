Arpal prevede il passaggio di una nuova forte perturbazione di origine atlantica sta per interessare la Liguria portando nuove intense precipitazioni. Un brusco peggioramento delle condizioni meteo atteso già dal pomeriggio – sera di oggi, sabato 7 settembre e temporali già nella notte tra sabato e domenica.

Il centro levante al momento sembra la zona che potrebbe essere più coinvolta con possibile grandine anche di grosse dimensioni e raffiche di downburst – anche oltre i 150 km/h.

Non si può ancora escludere che i fenomeni rimangano per lo più confinati in mare.

Queste le previsioni meteo di Arpal:

Sabato 7 settembre – soleggiato fino alle ore centrali, successivo aumento della nuvolosità con possibili rovesci o temporali anche forti tra la sera e la notte specie su Centro-Levante.

Domenica 8 settembre – piogge diffuse e temporali anche forti e accompagnati da colpi di vento in particolare a Levante per l’arrivo di un’intensa perturbazione; attenuazione dei fenomeni la sera a partire da Ponente.

Lunedì 9 settembre – soleggiato.