Un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche sulla Liguria nella giornata di oggi, sabato 7 settembre, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, in attesa di una perturbazione piuttosto intensa che interesserà Liguria nella giornata domani domenica 8 settembre.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

sabato 7 Settembre 2024

Mattinata e primo pomeriggio nel complesso soleggiati a parte qualche nube nelle zone interne e sul mare senza conseguenze.

Nel pomeriggio aumento della nuvolosità sul settore centro-occidentale della regione; in serata non si esclude qualche rovescio tra il Voltrese, la Valle Stura e il gruppo del Beigua, assenza di fenomeni sul resto della Liguria.

Venti deboli o moderati da nord a mattino, in rotazione a sud-est nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso, moto ondoso in aumento in serata.

Temperature in generale lieve aumento

Sulla costa temperature minime tra +18/+21°C – Max: +25/+28°C

Nell’interno temperature minime tra +10/+16°C – Max: +20/+26°C