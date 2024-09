E’ scattata alla mezzanotte e proseguirà sino alle 16 – salvo modifiche – lo stato di Allerta Arancione diffuso ieri dalla protezione civile regionale su previsioni meteo di Arpal.

La struttura temporalesca auto-rigenerante che per tutta la notte ha stazionato sul Mar Ligure, di fronte alle coste del Centro-Levante regionale, ha lasciato la nostra regione per impattare, fortemente indebolita, sulla Toscana.

Fortunatamente sulla terraferma ha prodotto precipitazioni al più moderate mentre nella notte ha fatto registrare precipitazioni molto elevate (sino a 200 millimetri/ora) sul mare, accompagnate da intensa tempesta di fulmini.

Forti raffiche di vento si sono registrate a La Spezia dove ha raggiunto i 71 km/h.

Adesso si attende il passaggio del fronte sulla Liguria, che sarà accompagnato da precipitazioni diffuse e non dovrebbe arrivare prima di fine mattinata.

Sempre in vigore l’allerta per temporali, gialla su A e arancione altrove in Liguria: rimane infatti instabilità con possibili temporali forti, anche se non dovrebbero più avere le caratteristiche di stazionarietà che hanno contraddistinto la struttura di questa notte.