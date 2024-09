Arenzano (Genova) – E’ stata riaperta la galleria Pizzo, sulla statale Aurelia, chiusa nella giornata di ieri per l’allerta maltempo e per il rischio di cedimenti e caduta materiale sulla strada.

Pesanti i disagi per automobilisti e pendolari che si sono prolungati sino alle 21,30 di ieri quando sono cessati i motivi della chiusura e la strada è stata riaperta regolarmente.