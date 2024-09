Genova – La Polizia è intervenuta nel corso della mattinata di ieri, domenica 8 settembre, in via Gramsci. Passando di lì, una volante si è accorta di due ragazzi che stavano litigando con sempre maggiore veemenza e, pensando che potessero presto passare alla mani, gli agenti sono intervenuti.

Alla vista dei poliziotti, la giovane ha tentato di lanciarsi in mezzo alla strada, venendo prontamente bloccata. Il giovane, invece, ha consegnato i propri documenti, ma a seguito della perquisizione si è scoperto essere in possesso di un paio di forbici e di un coltellino.

Per entrambi è scattata la denuncia: lei per resistenza a pubblico ufficiale, lui per possesso di armi od oggetti atti ad offendere.