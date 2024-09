Genova – Un vero e proprio inseguimento da film tra i vicoli del centro storico di Genova è andato in scena nella notte appena trascorsa, quando i poliziotti si sono messi all’inseguimento di un uomo che, alla loro vista, aveva tentato di fuggire facendo perdere le proprie tracce. Il 30enne è stato raggiunto e fermato dagli agenti.

A seguito di alcuni accertamenti, è emerso come pochi minuti prima il malvivente fosse stato visto da un vigilante mentre stava cercando di entrare in un negozio. Inoltre, è ritenuto anche il responsabile del danneggiamento di un finestrino di un’auto ferma in sosta avvenuto nella stessa zona nella notte di sabato.

Per l’uomo, che avrebbe già alcuni precedenti, è scattata la denuncia.