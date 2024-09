Genova – Ore di attesa sempre più concitata per la nomina del candidato ufficiale del Centro-Destra alle elezioni regionali che si terranno il 27 e 28 ottobre e ospite dell’emittente Primocanale, l’ex presidente Giovanni Toti ha suonato “la sveglia” agli alleati spiegando che è meglio “scegliere il candidato prima delle elezioni”.

In un intervento fiume, fatto di riflessioni e distinguo, Toti ha richiamato gli alleati de vari partiti a scegliere e a farlo velocemente.

“Suggerisco ai miei amici di coalizione – ha detto Toti a Primocanale – di scegliere il candidato presidente prima delle elezioni. Il gioco si fa così. Poi uno può provare a cogliere di sorpresa l’avversario scegliendolo anche dopo, però finora diciamo è cosa che è riuscita davvero davvero a pochi”.

L’ex presidente ironizza sui tempi “dilatati” della scelta del candidato e puntualizza che Ilaria Cavo, fedelissima sin dalla prima ora e ora parlamentare a Roma, è la persona che, nei vari sondaggi, risulta essere la più conosciuta e apprezzata e quindi, potenzialmente, la più indicata per correre “contro” Andrea Orlando che comunque risulta essere avanti nelle statistiche.

Il nome è previsto in giornata ed ormai, in corsa, sono rimasti in due: la giornalista Ilaria Cavo e il vice ministro della Lega Edoardo Rixi che ha recentemente sciolto le riserve mettendosi a disposizione qualora l’indicazione da Roma, dove i partiti di centro-destra si stanno consultando, converga sul suo nome.