Genova – A distanza di due giorni dalla caduta di alcuni calcinacci dal muro di via Gianelli, nel quartiere genovese di Quinto al Mare, risulta ancora transennata una parte della spiaggia sottostante.

A lanciare l’allarme era stato un residente della zona, che nella giornata di domenica 8 settembre ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco a seguito della caduta di alcuni calcinacci. Anche a causa del maltempo che ha interessato tutta la Liguria nella giornata di domenica, fortunatamente nei pressi della zona coinvolta non era presente nessuno e i sassi caduti non hanno colpito alcun bagnante.

Una volta giunti sul luogo dell’accaduto, i pompieri hanno transennato la zona. Nonostante ciò, in attesa di ulteriori interventi, non accenna a diminuire la preoccupazioni dei cittadini e residenti nella zona, anche in vista delle possibili mareggiate e del maltempo che potrebbero aumentare con l’arrivo della stagione autunnale.

foto Facebook @Sei di Quinto al Mare se…