Genova – Sono fortunatamente meno gravi del previsto le condizioni del motociclista agganciato e trascinato da una motrice per il traino di container in via Pieragostini, nel quartiere di Cornigliano.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17 quando l’uomo in sella alla moto stava percorrendo la strada quando il mezzo a due ruote è stato agganciato dalla motrice di un Tir che l’ha trascinato a terra per diversi metri prima di fermarsi.

L’uomo è stato subito soccorso dall’ambulanza del 118 e trasferito in codice rosso all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove i medici hanno eseguito alcuni esami delicai per accertare la presenza di eventuali lesioni interne.

Fortunatamente le ferite del motociclista sono meno gravi di quanto inizialmente temuto e non sarebbe in pericolo di morte.

In corso la ricostruzione dell’incidente e delle responsabilità di quanto avvenuto