Lavagna (Genova) – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato questo pomeriggio scoppiato su una barca a vela di circa 10 metri.

Le fiamme, divampate dal vano motore, sono state domate in fretta dai pomperi che hanno evitato che l’incendio si propagasse con ulteriori danni.

terminate le operazioni di bonifica i vigili del fuoco hanno avviato le prime verifiche per accertare le cause del rogo.