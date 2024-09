Genova – Prima il denso fumo nero e poi un principio di incendio. Momenti di comprensibile paura e tensione, questa mattina, nei locali del Moody di Piccapietra, in via XII ottobre, a quell’ora affollati per colazioni e caffè.

E proprio da una delle macchine del caffè sarebbe scaturita, forse per un surriscaldamento o un corto circuito, la fiamma che ha fatto scattare l’allarme anti incendio.

La copertura della caldaia avrebbe iniziato ad emettere fumo scuro e dall’odore pungente e subito le persone all’interno del locale hanno iniziato ad uscire.

All’arrivo dei vigili del fuoco il locale è stato evacuato completamente e poi i pompieri hanno iniziato le operazioni di spegnimento, rapidissime.