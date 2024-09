Genova – Attimi di paura si sono vissuti nel corso della mattinata odierna, mercoledì 11 settembre, nei pressi del ristorante Moody nella zona di Piccapietra, nel cuore del centro del capoluogo.

Per cause ancora da verificare, a prendere fuoco sarebbe stata la coibentazione di una caldaia. Immediata la chiamata ai soccorsi, con i Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato e i sanitari del 118 che si sono precipitati sul posto.

Il ristorante è stato immediatamente evacuato, mentre si registrano alcune persone intossicate. Per almeno due di loro si è reso necessario il trasporto in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino. Fortunatamente, le loro condizioni non sarebbero gravi.