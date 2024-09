Genova – Sono arrivati da ogni parte d’Italia, da Trieste a Bari, e sono stati di aiuto fondamentale per le attività di Emporio Solidale Genova. Sono gli Scout del CNGEI, l’associazione scout laica che partecipa al progetto “Cantiere” che a Genova prende il nome di “Gli invisibili”.

I ragazzi, dai 16 ai 19 anni, hanno aiutato a sistemare scatoloni, comporre i pacchi alimentari, distribuirli alle famiglie bisognose e soprattutto sono stati prezioso aiuto nel primo scarico di frutta e verdura ricevuta in dono da Conad.

Con energia e grande entusiasmo hanno dato una mano a concretizzare il progetto aiutando i volontari.

I Cantieri sono eventi di carattere nazionale, che accolgono ragazzi da tutta Italia per un campo di qualche giorno che li vede coinvolti in importanti servizi in favore della collettività.

Un’energia positiva che dovrebbe insegnare molto sui giovani e sulla loro necessità di essere coinvolti e responsabilizzati invece di essere additati come esempio negativo.