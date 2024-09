Genova – Curioso intervento di salvataggio, questa mattina, sulle alture di Quezzi, in ValBisagno, per i vigili del fuoco chiamati dal proprietario perché l’animale era caduto in una scarpata di circa sei metri ed era rimasto a terra, impossibilitato a muoversi.

I Vigili del Fuoco, raggiunte il luogo dell’incidente, hanno imbragato l’animale con delle fasce e, grazie ad un argano a mano, sono riusciti a rimetterlo in piedi.

Il proprietario ha così potuto ricondurlo alla stalla in buone condizioni di salute.

(foto dei Vigili del Fuoco)