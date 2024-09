Genova – Grave incidente, nella notte, in corso Italia dove un ragazzo di 18 anni è rimasto ferito.

L’allarme è scattato intorno alle 3 della scorsa notte quando i residenti sono stati svegliati dal forte rumore. Un giovane di circa 18 anni ha perso il controllo della sua moto per cause ancora da chiarire e si è schiantato rovinosamente a terra.

Sul posto sono arrivati i soccorsi con l’automedica del 118 e l’ambulanza della Croce bianca genovese e il ragazzo è stato stabilizzato e poi trasferito all’ospedale San Martino in codice rosso, il più grave.

Fortunatamente non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi e non sarebbe in pericolo.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine per raccogliere elementi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che non vedrebbe coinvolti altri veicoli.