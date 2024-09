Una nuova perturbazione sta interessando l’Italia del Nord determinando un incremento dell’instabilità anche sulla Liguria con probabili precipitazioni temporalesche soprattutto sulla zona di Levante dove è scattata alla 5 di questa mattina l’Allerta Gialla.

Un miglioramento è già atteso per la giornata di domani, venerdì 13 settembre con l’arrivo di correnti fredde in quota sul settore orientale italiano che favoriranno una rotazione delle correnti dai quadranti settentrionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 12 Settembre 2024

Sin dal primo mattino formazione di rovesci sparsi sul settore centro-orientale, nel corso della mattinata rovesci o temporali tra Tigullio e spezzino, non si escludono anche locali grandinate.

Sul resto della regione in prevalenza asciutto con nuvolosità variabile.

Nella seconda parte di giornata ancora piogge e temporali sul levante regionale, in particolare nelle zone interne, formazione di rovesci temporaleschi anche sulle Alpi Liguri che, nel corso delle ore pomeridiane, potranno sconfinare verso i settori costieri sottostanti di imperiese e savonese occidentale.

Sul settore centrale transito di qualche addensamento, senza particolari conseguenze.

Venti nella prima parte di giornata da moderati a tesi, con raffiche fino a forti, dai quadranti settentrionali tra il genovesato e Capo Mele, da sud-ovest sugli estremi della regione con raffiche di burrasca o burrasca forte sul Golfo. A seguire tenderanno gradualmente a disporsi dai quadranti settentrionali, con intensità fino a forte o di burrasca, sull’intera regione.

Mare agitato sugli estremi della regione ed al largo, molto mosso altrove. Moto ondoso in progressivo calo dalle ore pomeridiane.

Temperature minime stazionarie od in lieve aumento, massime in diminuzione.

Sulla costa temperature minime tra +19/+23°C e massime tra +23/+27°C

Nell’interno temperature minime tra +8/+19°C e massime tra +17/+24°C