Rapallo (Genova) – Un incontro chiarificatore e poi, sempre più probabili, le dimissioni. Non si placa il caso delle dichiarazioni choc del vice sindaco di Rapallo, Giorgio Tasso sul caso dell’uomo travolto e ucciso in Versilia da una imprenditrice cui aveva rubato la borsetta.

Sotto il post della notizia, con la descrizione della scena nella quale la donna travolge più volte, ingranando la retromarcia e investendo di nuovo la vittima Tasso commenta: “sono rischi del mestiere, capita di incrociare qualcuno che reagisce. Non sentiremo la sua mancanza”.

Frasi sconcertanti che hanno sollevato un diluvio di proteste e di reazioni anche piuttosto roventi sia tra i lettori del post che tra i consiglieri di Opposizione che si domandano se una persona che esprime concetti tanto fuori luogo possa rappresentare l’amministrazione e Rapallo stessa.

La Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci, sostenuta da una Maggioranza di centro-destra ha convocato il suo Vice per “chiarimenti” e non esclude di ritirare le deleghe a Tasso che potrebbe anticiparla rassegnando le dimissioni da Vice Sindaco.

La notizia della donna che sale sull’auto e travolge l’uomo che l’ha derubata ha occupato le prime pagine dei Media e l’episodio, ripreso dalle telecamere di sorveglianza che mostrano senza possibilità di errore un gesto “deliberato” e ripetuto, con un Suv che schiaccia un essere umano contro un muro, ha suscitato orrore e raccapriccio e non può essere “scusato” o, peggio, “difeso”.

Della questione parleranno il diretto interessato e la sindaco Ricci che ha preso le distanze dalle dichiarazioni e potrebbe decidere di scegliere un altro Vice.

Il diretto interessato ha già chiarito di essere stato “frainteso” ma le polemiche non sembrano assopirsi.