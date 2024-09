Correnti di aria fredda di provenienza artica interesseranno interesseranno il Nord Italia e la Liguria durante il fine settimana portando ad un sensibile calo termico con venti sostenuti settentrionali nelle giornate di oggi, venerdì 13 settembre e sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 13 Settembre 2024

Un po’ di nubi sparse saranno presenti sul settore centro-orientale della regione, specialmente nelle aree interne, senza piogge.

Tempo soleggiato a ponente a parte velature sparse e qualche addensamento sulle Alpi Liguri associato a sporadici rovesci nel pomeriggio, in attenuazione in serata.

Venti forti da nord su tutta la regione.

Mare con onda lunga da sud-ovest in scaduta sotto costa, mare incrociato al largo.

Temperature in generale diminuzione

Sulla costa temperature minime tra +15/+18°C e massime tra +20/+24°C

Nell’interno temperature minime tra +2/+11°C e massime tra +14/+19°C