Carasco (Genova) – Un incidente stradale è avvenuto sulla strada statale 225 della Fontanabuona. Per cause ancora da accertare una vettura che percorreva la strada ha improvvisamente perso il controllo finendo contro il guard rail.

L’incidente è avvenuto in località San Lazzaro nel territorio del comune di Carasco.

Traffico momentaneamente bloccato in entrambe le direzioni.

(foto da Facebook)