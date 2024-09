Genova – Ha visto due persone che aprivano una vettura parcheggiata per poi frugare all’interno ed ha chiamato la polizia.

Gli agenti del commissariato di Cornigliano hanno arrestato una coppia, lui 34 anni e lei 21, per aver aperto e depredato alcune auto posteggiate in via Venezia e per avere con sè strumenti utili per forzarne le serrature.

Grazie alla descrizione fornita dal cittadino, l’equipaggio della volante ha individuato la giovane, appoggiata ad un’altra vettura parcheggiata, la quale ha tentato di depistare gli agenti dicendo di aver notato due uomini in fuga verso via Alizeri.

Gli operatori , però, hanno notato che a bordo dell’auto era nascosto il 34enne e che il veicolo era stato rovistato.

Da perquisizione i due sono stati trovati in possesso di un telefono cellulare privo di scheda sim, cui non conoscevano il codice di sblocco e di una tessera carburante, probabile provento di furto. La 21enne aveva, inoltre, con sé 4 pezzi di metallo ritorti di varie lunghezze.