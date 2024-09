Genova – Sono scesi nel parcheggio sotterraneo di piazza della Vittoria, in pieno centro città ed hanno scaricato gli estintori spruzzando la polvere estinguente sulle auto, meglio se di marca e valore elevato, per poi fuggire.

Un vero e proprio blitz vandalico quello messo in atto da almeno tre ragazzini che sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza e che ora sono ricercati dalle forze dell’ordine su denuncia dell’azienda che gestisce il parcheggio.

I danni sono ingenti, soprattutto di “immagine” visto che il tam tam dei danni alle vetture rischia di far calare i clienti.

Non è chiaro il motivo della bravata ma sembra che non sia la prima volta che accade ed anche questo è motivo di indagine per accertare perché i ragazzini abbiano preso di mira il parcheggio sotterraneo.

Le immagini del circuito di sorveglianza mostrano i teppistelli che si aggirano tra le auto e si divertono a prendere gli estintori dai loro alloggiamenti per poi spruzzare le polveri e le schiume a terra e sui veicoli posteggiati.