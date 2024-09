Genova – Il forte vento a raffiche ha fatto crollare un grosso albero tra Stradone Sant’Agostino e vico Vegetti. Fortunatamente, cadendo, il grosso tronco non ha ferito nessuno.

In corso l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere la pianta e mettere in sicurezza la zona.

Il vento di burrasca sta causando diversi problemi e danni sul territorio genovese con alberi abbattuti soprattutto nelle zone interne.