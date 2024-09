Genova – Vento forte a raffiche sulla città e scattano i divieti di circolazione, sulla strada Sopraelevata Aldo Moro per moto e scooter e per mezzi telonati e furgonati.

Per l’intera giornata, salvo modifiche, sarà vietato percorrere la Sopraelevata con mezzi a due ruote a causa delle forti raffiche di vento previste.

A prevederlo i provvedimenti di sicurezza presi dal Comune di Genova a fronte dell’avviso per vento di burrasca forte emesso da Arpal.

Chiusi anche cimiteri e giardini e parchi pubblici per rischio caduta alberi e rami.